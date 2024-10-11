Çin’den 2 trilyonluk teşvik paketi: Ekonomiyi canlandıracak adımlar yolda

Yayınlanma: 11.10.2024 - 10:59

Güncelleme: 11.10.2024 - 10:59

Yatırımcılar ve analistler, Çin'in ekonomiyi canlandırma ve güveni artırma amacıyla 2 trilyon yuan'a (283 milyar dolar) kadar çıkabilecek yeni bir mali teşvik paketi açıklamasını bekliyor. Cumartesi günü yapılacak olan ve büyük ilgiyle takip edilen basın toplantısında Çin Maliye Bakanı’nın bu planı açıklaması muhtemel. Bloomberg News'in anketine katılan 23 piyasa uzmanının büyük çoğunluğu, bu teşvik paketinin hükümet tahvilleriyle finanse edileceğini düşünüyor.

Ekonomide yeni yön arayışı teşvik paketinin boyutunun yanı sıra, hükümetin hangi alanlara odaklanacağı da merak konusu. Hükümetin, yıllardır gayrimenkul ve altyapıya dayalı borçla büyüme modelinden uzaklaşıp ekonomiyi yeni bir yöne taşımayı hedefleyip hedeflemediği bu teşvikle netleşecek. INSEAD Ekonomi Profesörü Pushan Dutt, “Teşvik çok yıllı olmalı ve hane halklarına yönelik olmalı, gayrimenkule dayalı büyümeyi yeniden canlandırmamalı." yorumunu yaptı.

Çin hükümeti, mali politikalarını güçlendireceğini hafta sonu yapılacak olan bu basın toplantısında açıklayacak. Bu toplantı, yatırımcıların Çin’in teşvik çabalarının kapsamını değerlendirdiği bir dönemde gerçekleşiyor. Ayrıca yetkililer, pazartesi günü işletmelere destek planları hakkında brifing verecekler.

MALİ TEŞVİKLER BEKLENİYOR

Çin, geçtiğimiz eylül ayında faiz oranlarını düşürme ve gayrimenkul ile borsa piyasalarına destek adımları atmıştı. Ancak yatırımcılar, ekonomistlerin güveni sağlamak için kritik öneme sahip olduğunu düşündüğü mali teşviklerin devreye alınmasını bekliyor. Bu belirsizlik ortamında Çin’in yerel hisse senetleri dalgalı bir seyir izledi ve CSI 300 Endeksi, Cuma günü yüzde 1’den fazla geriledi.

Teşvik paketine yönelik beklentiler Standard Chartered’ın Çin ve Kuzey Asya baş ekonomisti Ding Shuang, “Devlet kurumlarının, politika açıklamadan önce piyasanın beklentilerini dikkate alması gerekiyor. Beklentilerin yükselip ardından düşmesine müsaade etmemeleri, piyasa hissiyatını olumsuz etkilememeleri önemli.” dedi. Ankete katılan ekonomistlerin çoğu, Maliye Bakanı Lan Fo’an Cumartesi günü teşvik açıklamazsa önümüzdeki altı ay içinde yeni bir mali teşvik bekliyor.

KAMU HARCAMALARI ARTABİLİR

Çin’in 2024 yılı sonuna kadar kamu harcamalarını artırmak amacıyla daha fazla devlet borcu ihraç edeceği tahmin ediliyor ve en olası seçeneğin özel tahviller olduğu belirtiliyor. Ankete katılan dört kişi, teşvik paketinin 3 trilyon yuan’ı aşacağını öngörüyor. Paketin, Çin’in pandemi sonrası toparlanmasında zayıf kalan tüketimi hedef alması bekleniyor.