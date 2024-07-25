Çin'in doğalgaz tüketimi 6 ayda yüzde 8,7 arttı

Yayınlanma: 25.07.2024 - 12:42

Güncelleme: 25.07.2024 - 12:42

Çin Ulusal Enerji İdaresi'nin yayımladığı "2024 Çin Doğalgaz Gelişim Raporu"na göre, ülkede doğal gazdan elektrik üretiminde artış görülürken, doğalgaz kombine çevrim santrallerinin kapasitesinde artışa gidildi. Isınmada gaz, ulaşım sektöründe sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) talebi arttı.

Çin’in doğalgaz tüketimi ocak-haziran döneminde geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 8,7 artarak 210,8 milyar metreküpe çıktı.

Ülkenin yerli doğalgaz üretimi de yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 4,4 artarak 123,5 milyar metreküp oldu.

Çin'in doğalgaz ithalatı ise aynı dönemde yüzde 14,8 artarak 90,7 milyar metreküp oldu. İthalatın 37,7 milyar metreküpü boru hatlarıyla, 52,5 milyar metreküpü ise LNG olarak yapıldı.

BU SENEKİ DOĞALGAZ TÜKETİM BEKLENTİSİ NE KADAR?

Ülkenin ekonomik gidişatının iyi gitmesine paralel olarak doğal gaz tüketiminin yükseleceği öngörülen rapora göre, bu yıl gaz tüketiminin 420 ila 425 milyar metreküp civarında seyredeceği, böylelikle yıllık tüketimin 2023'ten yüzde 6,5 ila 7,7 civarında daha yüksek olacağı değerlendiriliyor.

Bunun yanında yıllık doğal gaz üretiminin 246 milyar metreküp olacağı, boru gazı ve LNG ithalatının da artacağı tahmin ediliyor.

Çin'in doğalgaz tüketimi 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 7,6 artışla 394,5 milyar metreküp olarak gerçekleşmişti. Doğal gaz üretimi ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,6 artarak 232,4 milyar metreküp olmuştu.

Rapora göre ülkenin yerli gaz üretimi 7 yıl üst üste 10 milyar metreküp civarında artış gösterdi.

Çin, doğalgaz ithalatının büyük kısmını Rusya, Türkmenistan, Avustralya ve Katar gibi ülkelerden gerçekleştiriyor.