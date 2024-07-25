Rusya’da sanayi üretimi yüzde 4,4 arttı

Yayınlanma: 25.07.2024 - 10:36

Güncelleme: 25.07.2024 - 10:36

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan verilere göre, Rusya'da sanayi üretimi haziranda bir önceki yılın aynı dönemine göre yıllık bazda yüzde 1,9 arttı.

Ülkenin sanayi üretimi yılın ilk yarısında ise 2023’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 4,4 yükseldi. Söz konusu dönemde, Rusya’da imalat sanayisi de yüzde 8 artış kaydetti.

Uzmanlar, Rusya’da Ukrayna savaşının ardından özellikle savunma sanayi üretiminde önemli oranda artış yaşandığına işaret ediyor.

Çok sayıda Batılı şirketin Rusya’yı terk etmesinin ve yerlerini yerli firmaların doldurmasının da sanayi üretimindeki artışta rol oynadığı belirtiliyor.