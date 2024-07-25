Rusya ve Çin'den, ABD'ye meydan okuma: 'Bering ve Çukçi denizleri üzerinde...'

Yayınlanma: 25.07.2024 - 10:59

Güncelleme: 25.07.2024 - 10:59

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Tu-95ms stratejik stratejik bombardıman uçakları ile Çin bombardıman uçaklarının, Çukçi ve Bering denizleri ile Kuzey Pasifik Okyanusu sularında ortak devriye gezdiklerini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Rus Hava Kuvvetlerine ait Tu-95ms stratejik füze taşıyıcıları ve PLA Hava Kuvvetlerine ait Hong-6k stratejik bombardıman uçaklarından oluşan hava grubu Çukçi, Bering denizleri ve Pasifik Okyanusunun kuzey kısmı üzerinde hava devriyesi gerçekleştirdi” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Rus ve Çin uçaklarının ortak uçuş süresi beş saatten fazla sürdü. Rotanın belirli aşamalarında hava grubuna yabancı ülkelerin savaş uçakları eşlik etti” ifadeleri yer aldı.

Uçuş sırasında Rus ve Çinli mürettebatların, yeni ortak operasyon alanında hava devriyesinin tüm aşamalarında etkileşim konularını çalıştığı belirtildi.

Bakanlık, bombardıman uçaklarına Rus Hava Kuvvetleri'ne ait Su-30cm ve Su-35'ler tarafından koruma sağlandığını da kaydetti.

Her iki ülkenin uçaklarının görevlerini yerine getirirken uluslararası hukuk hükümlerine uygun hareket ettiklerini, yabancı ülkelerin hava sahasının ihlal edilmediğini vurgulayan Bakanlık, ortak hava devriyesinin sonunda, ilgili tüm uçakların kendi havaalanlarına döndüğünü belirtti.