Çin'in ekonomik teşvikleri küresel hisseleri zirveye taşıdı: Asya ve Avrupa borsaları yükselişte!

Yayınlanma: 24.09.2024 - 17:34

Güncelleme: 24.09.2024 - 17:34

Çin, ekonomisini ve hisse senedi piyasalarını desteklemek için yeni teşvik önlemleri açıkladı. Bu hamlelerin Asya ve Avrupa hisse senetlerini yükseltmesi ve emtia fiyatlarında sıçramayı tetiklemesinin ardından salı günü dünya genelinde hisse senetleri rekor seviyelere ulaştı.

Çin Halk Bankası Başkanı Pan Gongsheng, borçlanma maliyetlerini düşürme, ekonomiye daha fazla fon enjekte etme ve hane halkının ipotek geri ödeme yükünü hafifletme planlarını açıkladı. Ayrıca Çin'in sermaye piyasalarını istikrara kavuşturmak için yapısal para politikası araçlarını devreye sokacağını belirtti.

Bu açıklamaların ardından Çin hisse senetleri yükseldi. CSI300 endeksi ve Şanghay Bileşik endeksi %4’ün üzerinde artarken, Hong Kong’un Hang Seng Endeksi de %4,1 artışla son dört ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Çin hisse senetleri bu yıl Asya'da geride kaldı ve yetkililerin parça parça uyguladığı teşvikler piyasaları canlandırmada yetersiz kalmıştı. CSI300 endeksi, 2024’te %2,3 düşüş gösterdi.

AVRUPA VE EMTİA PİYASALARI DA YÜKSELDİ

Çin’deki gelişmeler Avrupa piyasalarını da etkiledi. Pan-Avrupa STOXX 600 endeksi madencilik ve lüks hisse senetlerinin öncülüğünde %0,6 yükseldi. Almanya’nın DAX endeksi, tüm zamanların en yüksek seviyelerine yakın işlem gördü.

Amerikan finans şirketi MSCI dünya hisse senetleri endeksindeki %0,3 artışla rekor seviyeye ulaşırken, vadeli işlemler Wall Street’te sakin bir açılışa işaret etti. Bu sebeple piyasalarda oluşan iyimser hava emtia fiyatlarını yükseltti; petrol fiyatları %2’nin üzerinde arttı ve bakır fiyatları Çin'deki talebin iyileşeceği beklentileriyle son 10 haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Dalian Emtia Borsası'nda işlem gören demir cevheri vadeli işlemleri bir yıldan uzun süredir görülen en büyük gün içi kazancını kaydetti.

AVUSTRALYA VE JAPONYA MERKEZ BANKALARINDAN FARKLI STRATEJİLER

Avustralya Merkez Bankası, beklendiği gibi faiz oranlarını sabit tutarken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçtiğimiz hafta yaptığı faiz indirimine rağmen politikayı sıkı tutmayı sürdüreceğini belirtti. Bu açıklama sonrası Avustralya doları %0,1 artışla 0,6846 dolara ulaştı.

ABD doları ise Japon yeni karşısında güçlenerek 20 günün en yüksek seviyesine çıktı. Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, Osaka'da yaptığı konuşmada, para politikasını belirlerken küresel ekonomik gelişmeleri yakından inceleyeceğini söyledi.

FED VE İSTİHDAM VERİLERİ BEKLENİYOR

CME Fedwatch aracına göre, piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın kasım ayında bir faiz indirimi daha yapacağına dair beklentiler arttı. Ancak Brown Brothers Harriman Kıdemli Piyasalar Stratejisti Elias Haddad, Fed'in politikayı gevşetme kapasitesinin abartıldığını belirtti. Haddad, “Fed’in politikada önemli bir yukarı yönlü değişiklik yapması için güçlü ABD istihdam verilerine ihtiyaç var” ifadelerinde bulundu. ABD’nin bir sonraki tarım dışı istihdam raporu 4 Ekim’de açıklanacak.

Dolar endeksi, geçen hafta gördüğü bir yılın en düşük seviyesi olan 100,21’e yakın bir seviyede işlem görmeye devam ediyor. Euro ise %0,1 artışla 1,1123 dolara yükseldi.

Euro bölgesi ekonomisine ilişkin zayıf veriler Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentilerini artırırken, pazartesi günü tek para birimi %0,5 değer kaybetmişti.