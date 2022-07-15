Çin'in GSYİH büyümesi beklentileri karşılamadı

15 Temmuz 2022 Cuma, 10:32

Çin, ikinci çeyrekte yüzde 0.4'lük GSYİH büyüme sağladı.

Analistler, ikinci çeyrekte yüzde 1'lik bir büyüme tahmin ediyorlardı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, hazirandaki sanayi üretimi de, bir önceki yıla göre yüzde 4.1 olan tahmine kıyasla yüzde 3.9 artarak beklentilerin altında kaldı.

Bununla birlikte, haziran ayında perakende satışlar, önceki düşüşten kurtularak ve önceki yıla göre büyüme olmayacağı beklentilerini aşarak yüzde 3.1 arttı. Önde gelen e-ticaret firmaları geçen ayın ortasında promosyonlu alışveriş festivali düzenledi.

YÜZDE 14'LÜK BÜYÜME ORANININ ALTINDA

Haziran ayında perakende satışlar, otomobil, kozmetik ve ilaç dahil olmak üzere birçok kategoride yapılan harcamalarla arttı. Ancak yemek, mobilya ve inşaat malzemelerinde düşüş gerçekleşti. Perakende satışlar içinde, fiziksel ürünlerin çevrimiçi satışları, haziran ayında bir önceki yıla göre yüzde 8.3 artarken, önceki ayki yüzde 14'lük büyüme oranının altında kaldı.

Yılın ilk yarısı için sabit varlık yatırımı, tahmin edilen yüzde 6'ya kıyasla yüzde 6.1 artışla beklentilerin üzerinde geldi.

Toplam sabit varlık yatırımı aylık bazda yükseldi ve Haziran ayında Mayıs ayına göre yüzde 0,95 arttı. Altyapı ve imalat yatırımları, mayıs-haziran ayları arasında benzer veya daha iyi bir büyüme hızı yakalarken, gayrimenkulde büyüme hızı düştü. Yılın ilk yarısında gayrimenkul yatırımı, bir yıl öncesine göre yüzde 5,4 düşerek, yılın ilk beş ayındaki yüzde 4'lük düşüşü geçti.

Çin'in en büyük 31 kentindeki işsizlik haziran ayında salgın öncesi seviyelerden yüzde 5.8'e düştü, ancak 16-24 yaş kategorisi için bu oran yüzde 19.3'e yükseldi.