Bilanço belli oldu: Millet bahçeleri için 30 milyon TL’yi bahçeye gömdüler

15 Temmuz 2022 Cuma, 09:09

Hibe ve kredi desteğinin büyük bölümünü iktidar belediyelerine ayıran İller Bankası’nın millet bahçesi bilançosu belli oldu. Bankanın mali verilerine göre, geçen yıl banka kârından ayrılan ödenek ile 16 millet bahçesinin yapımının bitirilmesi için yüzde 51 oranında hibe sağlandı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, İl özel idareleri ile belediyelerin finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla hizmet veren İller Bankası, banka kârından ayrılan ödenek ile “Belediye Yapıları” sektöründe bitirilen işlerin detaylarını açıkladı. Bankanın yüzde 51 oranında hibe desteği sağladığı 158 projeden 16’sının millet bahçesi projesi olduğu bildirildi.

EN MALİYETLİSİ ANKARA’DA

Millet İttifakı belediyelerine yönelik ayrımcı politika uyguladığı gerekçesiyle tartışmaların odağın haline gelen İller Bankası’nın yüzde 51 oranında hibe desteği verdiği millet bahçesi projesi, Altındağ Başpınar Millet Bahçesi projesi olarak kayıtlara geçti. 24 Haziran 2020 tarihinde başlayan projenin yapımının, bankanın da desteğiyle 20 Eylül 2021 tarihinde tamamlandığı ifade edildi.

Balıkesir’in Karesi İlçesi’ndeki, Paşaalanı ve Maltepe Mahalleleri Millet Bahçesi 1’inci Etap projesi de maliyeti itibarıyla Altındağ’ı takip etti. Karesi’deki millet bahçesi projesi için 5 milyon TL tutarında hibe sağlanırken, Altındağ ve Karesi’nin ardından İller Bankası’ndan sağlanan hibe tutarı nedeniyle öne çıkan diğer belediyeler ise şöyle sıralandı:

Nevşehir Kozaklı Millet Bahçesi Yapım: 2 milyon 449 bin 605 TL

Ankara Ayaş Şeyhmuhittin Mahallesi Millet Bahçesi ve Mesire Alanı: 2 milyon TL

Malatya Beylerderesi Millet Bahçesi: 1 milyon 750 bin TL

Hatay Altınözü Millet Bahçesi: 1 milyon TL

DİKKAT ÇEKEN AYRIMCILIK

İller Bankası’nın 2021 yılında yüzde 100 İLBANK kredisi ile tamamlanan projelerden 43’ünü büyükşehir belediyelerine ait projeler oluşturuyor. Büyükşehir belediyesi projelerinin 42’si AKP’li belediyeleri, biri ise MHP’li belediyeleri içeriyor.