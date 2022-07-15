İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan ‘çizme’ göndermesi: 'Gösteriş için giymiyorum'

15 Temmuz 2022 Cuma, 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayramın birinci günü gecesinde etkili olan yağmur ve yaşanan sel felaketi sonrası kendisi hakkında yapılan eleştirilere yanıt verdi.

“’Çizmeni giy, alanda fotoğraf ver’ diye çok sayıda telefon aldım” diyen İmamoğlu, “Ben, çizmemi afet sonrası değil, gösteriş olsun diye değil, afet olduğunda vatandaşlarımız zarar görmesin diye, öncesinde altyapı çalışması yaparken sahada giyiyorum. Popülizm yapa yapa bu şehirde pek çok sorunu kangrenleştirmiş zihniyetin bizi eleştirecek ne yetkisi ne de ahlaki hakkı var. Ben afete neden olacak siyaset uygulayıp, sonra da afet sahasında fotoğraf çektirsem, hem kendimden utanırım hem milletimize karşı da yüzüm kızarır” ifadelerini kullandı.

“Pınar Mahallesi’nde ortaya çıkan zarar, ben ailemle il dışında olduğum için yaşanmadı” diye konuşan İmamoğlu, “İçinde ciddi ihmaller var. Esenyurt’ta dere yatağını olduğu yerden değiştirip, başka bir yere kaydırmadım. Dere yatağını ben daraltmadım. 33 senedir o bölgede yaşıyorum, Esenyurt’u vahşi yapılaşmaya ben açmadım. Altyapı olmadan, onlarca beton gökdeleni de oraya ben dikmedim. Geçmiş dönemin Esenyurt Belediyesi, o dönemin İBB yönetimi ve hükümeti, dünyanın en çirkin şehrini var eden o zihniyet yaptı bütün bunları” dedi.

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “İstanbul seçimlerini kazandığım günden bugüne üç yıl geçti. Üç yılda izin kullandığım gün sayısı, tam 25 gün. Yani her yıla sadece bir hafta düşüyor.”

