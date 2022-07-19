Çin'in ikinci el otomobil satışları Haziran'da güçlü bir büyüme kaydetti

19 Temmuz 2022 Salı, 00:00

Derneğe göre, geçen ay toplam satış bedeli 95,94 milyar yuan (yaklaşık 14,21 milyar dolar) olan yaklaşık 1,42 milyon kullanılmış araç el değiştirdi.

Dernek, genel Covid-19 kontrol durumunun iyileşmesi ve kullanılmış araçların taşınmasıyla ilgili kısıtlamaların daha da hafifletilmesi sayesinde pazarın haziran ayında çok daha iyi bir performans kaydettiğini belirtti.

VERGİ POLİTİKASI TALEBİ ARTIRDI

Otomobil tüketimine yönelik yeni olumlu vergi politikaları, otomobil değiştirme talebini de artırdı. Yılın ilk yarısında, yıllık yüzde 10.07 düşüşle yaklaşık 7.59 milyon ikinci el otomobil ticareti yapıldı.

Verilere göre toplam işlem değeri bu dönemde 526.33 milyar yuanı geçti. Araç değiştirmenin otomobil pazarında talebi artırdığına dikkat çeken dernek, Temmuz ayında ikinci el araç tüketimi konusunda iyimser olduğunu ve ticaret hacminin son yıllarda aynı dönemde kaydedilen hacmi aşmasını beklediğini söyledi.

Dernek, piyasayı canlandıran, otomobil tüketim potansiyelini daha da artıran ve kullanılmış otomobillerin serbest akışını teşvik eden politikaların yürürlüğe girmesiyle, yılın ikinci yarısında ticaret konusunda da iyimser olduğunu belirtti.