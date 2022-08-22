Çin'in Rusya'dan kömür ithalatı son 5 yılın en yüksek seviyesinde
Çin'in Rusya'dan kömür ithalatı, Çin'in indirimli kömür satın alması ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'yı işgali nedeniyle uyguladıkları ambargo ile Temmuz ayında bir önceki yıla göre yüzde 14 artarak, beş yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
Çin'in Rusya'dan kömür ithalatı temmuz ayında bir önceki yıla göre yüzde 14 artarak, beş yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Gümrük Genel İdaresi'nin cumartesi günü açıkladığı verilere göre, Çin geçen ay Rusya'dan 7.42 milyon ton kömür ithal etti. Bu rakam, haziran ayında 6.12 milyon ton ve temmuz 2021'de 6.49 milyon ton olarak gerçekleşmişti.
AMBARGO SATIŞ YAPMAYA ZORLADI
Avrupalı ülkelerin ambargosu, Rusya'yı Çin ve Hindistan gibi alıcıları hedef olmaya ve yüksek bir indirimle satış yapmaya zorladı.
Isıl değeri 5,500 kilokalori (kcal) olan Rus termal kömürü temmuz ayı sonlarında maliyet ve navlun bazında tonu 150 dolar civarında işlem görürken, Avustralya'nın Newcastle limanında aynı kalitedeki kömürün ton başına 210 dolardan fazla olduğu bildirildi.
Video Haberler
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
- Engelli maaşıyla geçinen yurttaş isyan etti
- Görenler şoke oldu!
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
- Değeri 70 bin TL
- Devasa yük taşıyan tır şehri birbirine kattı
- Ölüme davetiye çıkardılar
En Çok Okunan Haberler
-
- Otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı
- İstanbulkart'ta yeni dönem: Son tarih verildi
- Altılı masadan ortak açıklama
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
- Tanju Özcan'ın makam şoförü genel müdür olarak atandı
- En çok duydukları ismi açıkladı
- 'Bir Bakan milletine bunu nasıl yapar?!'
- Üç isim için harekete geçildi
- Meteoroloji gün verdi: Bu illerde yaşayanlar dikkat!
- Katliam gibi kazada yeni gelişme!