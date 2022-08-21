Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile Fenerbahçe, Dimitrios Pelkas transferi için anlaştı!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken Yunan futbolcu Dimitrios Pelkas ile yollar ayrılıyor. İddiaya göre Fenerbahçe ile Acun Ilıcalı, Pelkas'ın Hull City'ye transferi konusunda anlaşma sağladı.
Fenerbahçe'de, Dimitrios Pelkas Hull City yolcusu. Sarı-lacivertliler, Yunan futbolcunun kiralık transferi için İngiliz ekibiyle anlaşmaya vardı.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; 28 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'yle +1 yıl opsiyonu olduğu için, bu hak kullanılıp oyuncu Acun Ilıcalı'nın takımına kiralanacak. Sezon sonu Pelkas'ı satın alma önceliği de Hull City'de olacak.
Fenerbahçe'ye 2020-2021 sezonunda transfer edilen Dimitrios Pelkas, sarı-lacivertli forma altında 67 maçta sahaya çıktı.
3. TRANSFER OLACAK
Pelkas, transferin resmiyet kazanması durumunda bu yaz Fenerbahçe'den Hull City'ye giden 3. isim olacak. İngiliz ekibi daha önce sarı-lacivertlilerden Ozan Tufan ve Allahyar Sayyadmanesh'i renklerine bağlamıştı.
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