Trabzonspor'dan Lorient'e Umut Bozok için 3 milyon Euro!

21 Ağustos 2022 Pazar, 11:16

Trabzonspor'un, transfer gündeminde yer alan Umut Bozok için Fransa'dan bir haber gündeme geldi.

L'Equipe'te yer alan habere göre, bordo-mavililerin golcü futbolcu için Lorient'e 3 milyon Euro teklif ettiği belirtildi. 25 yaşındaki golcünün transferi için görüşmelerin olumlu devam ettiği ifade edildi.

Geçen sezon Süper Lig'de 20 kez fileleri havalandıran ve gol kralı olan Umut Bozok'un da Trabzonspor'a sıcak baktığı kaydedildi.

Umut Bozok'un transferinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.