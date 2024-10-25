Çinli Chery’e yolu ‘tüketici’ açacak

Yayınlanma: 25.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.10.2024 - 04:00

Tüketicilerin korunmasına yönelik maddelerin yanı sıra e-ticaret sitelerine de bazı olanaklar sağlayan düzenlemelerin yer aldığı “torba” teklif önceki gün TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Görüşmelerin son gününde ise “torba”ya yeni maddeler eklendi. Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na kredi kartları başta olmak üzere çeşitli yerlerden katkı payı alınmasını sağlayan, ancak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeler sırasında geri çekilen paketteki bazı maddeler de burada yer aldı. Örneğin Samsun Tekkeköy’de kurulacak yeni organize sanayi bölgesinde Çinli otomobil firması Chery’e de yer verilmesiyle ilgili düzenleme bu torbaya girdi. Ayrıca kâr/zarar farkıyla ilgili “enflasyon düzeltmesi” maddesi de bu torbada yer aldı.

