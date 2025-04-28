Çinli moda devinden büyük zam!

Yayınlanma: 28.04.2025 - 10:00

Güncelleme: 28.04.2025 - 10:00

Çin merkezli hızlı moda perakendecisi Shein Group Ltd., küçük paketlere getirilecek yeni gümrük vergileri öncesinde ABD'deki ürün fiyatlarına zam yaptı. Zamlar, elbiselerden mutfak eşyalarına kadar geniş bir ürün yelpazesini kapsıyor.

CUMA GÜNÜ BÜYÜK ZAM YAPILDI

ABD'de fiyatlardaki artışların büyük bölümü cuma günü gerçekleşti. Bazı ürün kategorilerinde artış oranı diğerlerine kıyasla oldukça yüksek oldu.

Güzellik ve sağlık kategorisinde en çok satılan 100 ürünün ortalama fiyatı, perşembe gününe göre yüzde 51 oranında arttı ve bazı ürünlerde fiyatlar iki katının üzerine çıktı.

Ev ve mutfak ürünleri ile oyuncaklarda ise ortalama fiyat artışı yüzde 30’un üzerinde seyretti. Özellikle 10 parçalık mutfak havlusu setindeki yüzde 377’lik artış dikkat çekti. Kadın giyim kategorisinde ise fiyat artışı yüzde 8 seviyesinde kaldı.

ABD'DEN MÜZAKERE AÇIKLAMASI

Pazar günü ABC’nin sorularını yanıtlayan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Donald Trump yönetiminin Çin dışında 17 önemli ticaret ortağıyla görüşmeler yürüttüğünü belirtti ve özellikle Asya ülkeleriyle yapılan müzakerelerin iyi ilerlediğini ifade etti.

Bessent ayrıca, Çin’in, ABD’nin uyguladığı yüzde 145’lik gümrük vergisi oranını kaldırmasının mümkün olmadığını vurguladı ve Beyaz Saray’ın görüşünü yineleyerek, "Onların iş modeli, ABD’ye ucuz, sübvanse edilmiş mallar satmaya dayalı. Bu durursa, ekonomileri de aniden durur, bu yüzden müzakereye oturacaklar" dedi.