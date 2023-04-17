CİTİ 13 ayın zirvesini gören altın için tahminini yükseltti!
Citigroup, 2023 için ortalama altın fiyatı tahminini yüzde 7.9 artırarak 2050 dolar seviyesine çıkardı.
Altın fiyatında yukarı hareketin devam için 2 bin 75 - 2 bin 100 dolar aralığının önemli bir zorluk olmaya devam edeceğini belirten Citi; Foreks'in aktardığına göre, ancak fiziki talep istikrarlı kaldığı sürece yatırımcı girişlerinin fiyatın 2023'ün ikinci yarısında daha yukarı gitmesine imkan vereceğini vurguladı.
ALTIN 13 AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ
ABD’den gelen ekonomik verilerle dolar dünyada güç kaybederken, bu durum altının ons fiyatını desteklemeyi sürdürüyor. Ons altın, geçtiğimiz perşembe günü 2 bin 48 dolara kadar yükselerek 13 ayın zirvesine görmüştü.
Altının ons fiyatı geçen hafta cuma günü yüzde 1.8 değer kaybıyla 2.004 dolara inmişti.
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