Altının kilogram fiyatı yükseldi

Yayınlanma: 14.04.2023 - 17:29

Güncelleme: 14.04.2023 - 17:29

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 257 bin lira, en yüksek 1 milyon 323 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artarak 1 milyon 310 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 73 milyon 11 bin 608,08 lira, işlem miktarı ise 3.199,48 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 284 milyon 885 bin 49,29 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler ve Turan Kıymeti Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: