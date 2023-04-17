Standard Poor's: Türk bankaları risk altında

Derecelendirme kuruluşu S&P Global, yayınladığı bir raporda, daha sıkı küresel finansman koşullarının gelişmekte olan piyasa bankacılık sistemleri üzerinde baskı oluşturduğunu, Türkiye ve Tunus'un ise en fazla risk altında kalan ülkeler olduğunu yazdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2023 - 13:21
Standard Poor's: Türk bankaları risk altında
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Derecelendirme kuruluşu S&P Global temel durum senaryosunun, Türk bankalarının dış finansmana erişimini sürdüreceğini, ancak hükümetin ödeme dengesinden kaynaklı risklere sahip olması sebebiyle yenileme oranlarında ılımlı bir düşüş olacağını söyledi.

S&P analistleri notta, "Türk bankalarının, olumsuz piyasa duyarlılığına, artan riskten kaçınmaya, küresel likiditedeki düşüşlere ve yüksek finansman maliyetlerine karşı özellikle savunmasız olduğunu düşünüyoruz."Ülkenin bankaları, emlak fiyatlarındaki artış ve hiperenflasyon ortamında son derece uyumlu para politikası gibi son yıllarda oluşan ekonomik dengesizliklerin çözülmesine de önemli ölçüde maruz kalmaya devam ediyor" ifadelerine yer vererek, Türk bankalarına yönelik risklerin altını çizdi.

Yayımlanan notta özellikle, Türk lirasındaki zayıflığın,Türk firmalarının kredi değerliliği üzerinde de baskı oluşturduğu ifade edildi.


Kredi S&P Global banka

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