Citi, dolar/TL'de uzun pozisyona geri döndü

Yayınlanma: 23.06.2023 - 11:33

Güncelleme: 23.06.2023 - 11:33

Yeni ekonomi yönetimin başa gelmesiyle dolar/TL ve Euro/TL yaklaşık yüzde 20’ye yakın yükselmişti. Kurlar bir süredir de sabit seyrediyordu.

Uzun süredir beklenen faiz artışıysa dün geldi. Faiz, 650 baz puan artışla yüzde 15’e çıkarıldı. Ama bu beklentiyi karşılamadı ve dövizde ‘ters’ etki yaptı.

Faiz kararı öncesi 23,5 seviyesinde olan dolar/TL faiz kararı açıklandıktan yarım saat sonra 24’ü geçti. Dolar/TL bugün ise 25,48 seviyesine gelerek yeni bir rekor kırdı.

Euro kurundaysa 27,88 seviyesi görüldü.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, Citi stratejistleriyse faiz artırım kararı sonrası yayınladıkları notta ”Model portföyümüzde uzun dolar/TL pozisyonuna geri dönüyoruz” dedi. Kurum dolar/TL’de 30 hedefiyle üç ay vadeli alış önerdi.