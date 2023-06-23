Son dakika... Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası döviz kurunda çifte rekor: Dolar ilk kez 25 TL'yi aştı! İşte Euro, dolar ve altın fiyatlarında son durum...
Son dakika haberi... Merkez Bankası'nın 27 ay sonra ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 8,5'den yüzde 15'e çıkarmasının ardından döviz kuru ciddi yükselişe geçti. Dolar bugün (23 Haziran Cuma) ilk kez 25 TL eşiğini aşıp 25,4804 seviyesine ulaşarak tarihi rekorunu kırdı. Euro da 27,8835 TL'yi görerek bir rekora daha imza attı.
Cumhurbaşkanı seçiminin ardından halihazırda süren yükselişi daha da sürat kazanan ve art arda birçok kez rekor kıran dolar ve Euro, önceki gün 14.00'ten sonra, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası fahiş artış gösterdi.
Merkez Bankası'nın Mart 2021'den sonra ilk kez faiz artırımına giderek, politika faizini yüzde 8,5'den yüzde 15'e çıkarmasıyla döviz kurundan art arda rekorlar geldi.
DOLAR 25 TL'Yİ AŞTI!
Seçimlerin ardından sırayla 21, 22 ve 23 TL sınırlarını aşan dolar/TL, dün ilk kez 24 TL'yi aşarken, bugün de (23 Haziran Cuma) tarihinde ilk kez 25 TL'yi aştı ve 25,4804 seviyesini gördü.
EURO'DAN YENİ REKOR
Merkez'in kritik faiz kararının ardından dün ilk kez 27 TL'yi aşan Euro/TL ise, bugün yine yükseliş eğilimini sürdürerek, 27,8835 seviyesini gördü ve bir kez daha tarihi zirvesini yeniledi.
ALTININ ATEŞİ SÖNMÜYOR
Altında da dünden beri devam eden yükseliş sürüyor. Gram altın TCMB'nin faizleri yüzde 8,5'den yüzde 15'e çıkarması sonrası Dolar/TL kurunun 24,5 üzerine çıkmasıyla 1523 TL seviyesine ulaşmıştı.
Gram altın 23 Haziran Cuma sabahı son olarak 1545 TL'yi gördü.
DOLAR, EURO VE GRAM ALTINDA SON DURUM
Saat 08.06 itibarıyla;
Dolar/TL 25,10
Euro/TL 27,47
Gram altın 1545 TL seviyesinden işlem görüyor.
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