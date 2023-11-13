Citi'den dikkat çeken Türk bankaları kararı: Tavsiyeyi düşürdü
Citi, Türkiye bankacılık sektörünün öne çıkan üç oyuncusunda tavsiyelerini aşağı çekti.
Citi; Garanti BBVA, Yapı Kredi ve Akbank'ta daha önce verdiği tavsiyeleri aşağı yönlü revize etti.
Bloomberg HT'nin aktardığına göre, Citi Analisti Simon Nellis Garanti BBVA'da tavsiyesini 'nötr'den 'sat'a indirdi. Nellis Garanti BBVA için kurumun hedef fiyatının da 42,80 TL olduğunu belirtti.
Benzer şekilde Yapı Kredi tavsiyesi de 'nötr'den 'sat'a düşürüldü. Yapı Kredi için hedef fiyat ise 15 TL olarak belirlendi.
Citi, Akbank'ta ise tavsiyesini 'al'dan 'nötr'e indirdi. Akbank için belirlenen hedef fiyat ise 33,80 TL olarak açıklandı.
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