Citi’den dolar/TL tahmini

Yayınlanma: 21.08.2023 - 15:54

Güncelleme: 21.08.2023 - 15:56

Citi Research, zayıflamasını beklediği Türk lirası için tavsiyesini "ağırlığını azalt" olarak değiştirdi.

Citi, dolar/TL’nin şu anda 27,16'dan 32'ye yükselmesini hedefleyerek, 25'te stop loss ile önceki bir işleme yeniden girmekte olduğunu belirttiği raporunda, "TCMB'nin hafta sonu kur korumalı mevduatların boyutunu azaltmak için aldığı makro ihtiyati tedbirler ışığında, zamanlamanın bu işleme yeniden girmek için uygun olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Ekonomim'in aktardığına göre, Citi, Merkez Bankası'nın perşembe günkü toplantıda faiz oranlarını beklendiği kadar artırmaması riskleri gördüğünü de vurguladı.

DOLARDA PRİMLİ SEYİR

Dolar kuru geçtiğimiz haftayı 27,06 TL seviyesinden tamamlarken, yeni güne yükselişle başladı. Kur, saat 15.48 itibarıyla yüzde 0.36 primle 27,16 TL'de işlem gördü.