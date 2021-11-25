Citi'den Türk bankaları kararı: Tavsiyeyi düşürdü

25 Kasım 2021 Perşembe, 10:20

Citi, dört Türk bankası için 'Al' tavsiyesini 'Nötr' olarak değiştirirken bazı bankaların şu anki fırtınayı atlatmak için daha iyi konumda olduğunu belirtti.

Citi Analisti Simon Neilis, paylaştığı bir notta Yapı Kredi ve Akbank'ın şu anki fırtınayı atlatmak için en iyi pozisyonda olanlar olduklarını belirtirken İş Bankası'nın sermaye yeterlilik oranının minimum kademe 1'e yakın olduğunu söyledi.

Borsa İstanbul Bankacılık Endeksi, Türk lirasındaki oynaklığın son üç yıldaki en yüksek seviyeye tırmanmasıyla hafta başından bu yana yüzde 1,8 civarında değer kaybetti.