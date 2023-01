Citroen, halkoylamasıyla “Yılın İtibarlısı” seçildi

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 13:58

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 16:07

Citroen, halkoylamasıyla üst üste ikinci kez “Yılın İtibarlısı” seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroen, başarılarını ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor. Geleceğin ulaşım teknolojilerine öncülük eden Citroen, Marketing Türkiye ve pazar araştırmaları şirketi Akademetre işbirliğiyle düzenlenen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri çerçevesince yeniden ödüle layık görüldü.

İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü araştırması baz alınarak düzenlenen etkinlik, bu yıl 70'in üstünde kategoride gerçekleştirildi. The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde yıl içinde itibarını en çok artıran markalar ve iş ortakları, 12 ilde toplam 1.200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda belirlendi. Citroen, The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri kapsamında “Yılın En İtibarlı Binek Otomotiv Markası” seçildi.

'BİZİ ONURLANDIRDI'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, Citroen markası olarak yükselişe devam ettikleri ama bir yandan da çok zorlu geçen bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"2022, tüm sektör olarak çip ve lojistik krizleriyle mücadele ettiğimiz çok çetin bir dönemdi.

Otomotiv markalarının başarısı genelde sene sonu toplam satışla ve elde ettiği pazar payıyla değerlendirilir.

Tabii ki bunlarla beraber müşterinizle kurduğunuz sevgi bağı ve koşulsuz müşteri memnuniyetini de ön plana koymak gerekiyor.

Ne mutlu ki halkoylamasıyla layık görüldüğümüz bu ödül bizi son derece onurlandırdı.

Zira sektörde 40'tan fazla değerli markanın olduğu bir rekabet ortamında tüketicilerin değerlendirmeleriyle en itibarlı binek otomotiv markası olarak ödüllendirilmek bizim için apayrı bir mutluluk ve gurur vesilesi oldu.

Bu kapsamda Marketing Türkiye ekibine, pazar araştırmaları şirketi Akademetre’ye, bize destek veren ajanslarımıza ve bizi bu ödüle oylarıyla layık gören herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz."