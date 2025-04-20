‘Çocuklu BES’ 1.5 milyonu aştı

Yayınlanma: 20.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 20.04.2025 - 04:00

Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM), 11 Nisan 2025 itibarıyla yayımladığı son verilere göre çocuklu BES’teki katılımcı sayısı net olarak 1 milyon 503 bin 191 kişiye ulaşarak 1.5 milyon sınırını da aştı. 1 milyon sınırı ise 22 Aralık 2023 itibarıyla aşılmıştı. Yine 11 Nisan itibarıyla biriken fon tutarı da 37 milyar liraya yükseldi. Devlet katkısı fon tutarı ise 8.3 milyar liraya ulaştı. Güncel verilerin detayları kapsamında çocuklu BES’teki katılımcıların yaş dağılımına bakıldığında, ilk sırada 137 bin 648 kişiyle “0” yaş grubu bulunuyor. Bu grubu 103 bin 174 kişiyle “1”, 96 bin 94 kişiyle “2”, 96 bin 74 kişiyle “6”, 95 bin 670 kişiyle “4” ve 95 bin 650 kişiyle “5” yaş takip ediyor. Ayrıca 17 yaşındaki katılımcı sayısı 43 bin 535 kişi.