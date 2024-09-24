‘Çocuklu BES’te 1.3 milyon kişiye ulaşıldı

Türkiye’de Haziran 2021’de başlatılan ve 18 yaş altı çocukların gönüllü BES’e dahil edilmesini hedefleyen “çocuklu BES, 13 Eylül 2024 itibarıyla 1 milyon 313 bin 231 katılımcıya ulaştı. Devlet katkısı dahil fon büyüklüğü de 27 milyar lira oldu.

‘Çocuklu BES’te 1.3 milyon kişiye ulaşıldı
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Serhat Aligil
Yayınlanma: 24.09.2024 - 04:00

EGM verilerine yaş grupları açısından bakıldığında ise yine 13 Eylül itibarıyla ilk sırayı 115 bin 839 katılımcı ile “0 yaş” grubu alıyor. Bu yaş grubunu 89 bin 880 katılımcıyla “1 yaş”, 85 bin 257 katılımcıyla “4 yaş”, 84 bin 786 katılımcıyla “5 yaş”, 84 bin 707 katılımcıyla “6 yaş”, 84 bin 484 katılımcıyla “2 yaş” ve 83 bin 696 katılımcıyla “3 yaş” takip ediyor. Ayrıca EGM’ye göre çocuklu BES’te 18 yaş altının sınırı olan “17 yaş” grubundaki katılımcı sayısı ise 37 bin 244 kişi oldu.


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