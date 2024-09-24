‘Çocuklu BES’te 1.3 milyon kişiye ulaşıldı
Türkiye’de Haziran 2021’de başlatılan ve 18 yaş altı çocukların gönüllü BES’e dahil edilmesini hedefleyen “çocuklu BES, 13 Eylül 2024 itibarıyla 1 milyon 313 bin 231 katılımcıya ulaştı. Devlet katkısı dahil fon büyüklüğü de 27 milyar lira oldu.
EGM verilerine yaş grupları açısından
bakıldığında ise yine 13 Eylül itibarıyla
ilk sırayı 115 bin 839 katılımcı ile “0 yaş”
grubu alıyor. Bu yaş grubunu 89 bin 880
katılımcıyla “1 yaş”, 85 bin 257 katılımcıyla
“4 yaş”, 84 bin 786 katılımcıyla “5 yaş”,
84 bin 707 katılımcıyla “6 yaş”, 84 bin
484 katılımcıyla “2 yaş” ve 83 bin 696
katılımcıyla “3 yaş” takip ediyor. Ayrıca
EGM’ye göre çocuklu BES’te 18 yaş
altının sınırı olan “17 yaş” grubundaki
katılımcı sayısı
ise 37 bin
244 kişi
oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- H.K.G.'ye istismar davasında karar
- Koldaki 'ısırık izine' ilişkin rapor açıklandı
- 'İmamoğlu' hareketliliği: CHP olağanüstü toplanacak
- Samandağ'da hasat son buldu: Kilosu 350 TL
- Şehit polis Şeyda Yılmaz ile kahreden ayrıntı
- Saldırganın eski yakın arkadaşı konuştu
- Netanyahu'dan 'evlerinizi terk edin' çağrısı
- Eski Emniyet müdürünün iki yardımcısı ihraç edildi
- Şeyda Yılmaz'ı tabutunu öperek son yolculuğuna uğurladı
- İçişleri'nden 'sınır ihlali' açıklaması