Coğrafi işaretle 36 milyon Avro

Yayınlanma: 10.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.06.2024 - 04:00

Marka, bu yılki kırmızı mercimek alımının 1500 tonunu Kızıltepe’den yapmayı hedefleyerek coğrafi işaret logosu ve ismiyle raflara taşıyacağını açıkladı.

Metro Türkiye Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Deniz Alkaç, coğrafi işaretli ürünleri 11 ülkeye ihraç ettiklerini, son 4 yılda 40 bin tonluk ihracatla 36 milyon Avroluk gelir sağlandığını söyledi.

Alkaç, “Yerel değerlerimizin restoranlarda ve şef mönülerinde daha fazla yer almasıyla birlikte bölgeden gerçekleştireceğimiz alımı 3-4 katına çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Sektörle de ilgili bilgi veren Alkaç, dışarıda yemek yemenin pahalı hale gelmesiyle insanların artık hazır ürüne yöneldiğini, mesela pizza tabanı satışlarında ciddi artış olduğunu söyledi.

Alkaç, “Ucuz ve yerli ürüne kayış var. Tavuk etinin kilosu 200 TL olunca balığa yönelim var. Ürünün tedariğinde belirsizlik var, bugün mü alsak yarın mı alsak diye hesap yapıyoruz. Bazı ürünlere spekülasyon oluyor” diye konuştu

