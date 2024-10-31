‘Çok’ tüketene destek kalkacak

Yayınlanma: 31.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.10.2024 - 04:00

İktidar elektrik ve doğalgazda destek mekanizmasını değiştiriyor. Bu değişiklikle birlikte Türkiye ortalamasının üstünde tüketim yapan aboneler, desteklemeden yararlanamayacak ve faturanın gerçek bedelini ödeyecek. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda, belirtilen bu destekleme mekanizması değişikliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Elektrik ve doğalgazda çok ciddi şekilde devletimizin desteği var. Bu desteklerimizin gerçekten ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yansıması noktasında; desteğe ihtiyaç duymayan, tüketimi yüksek olan grupların, elektriğin ve doğalgazın gerçek maliyetlerini karşılamasıyla alakalı bir düşüncemiz var” dedi. Kullanıcıların yalnızca yüzde 3’ünün (1.2 milyon abone) bu zamdan etkileneceğini söyleyen Bayraktar bu tüketim grubunu şöyle örneklendirdi: “Türkiye ortalamasında tüketim yapıyorsan, 200 kilovatsaat tüketiyorsan ayda 414 lira fatura ödüyorsun, faturan değişmeyecek. Ama bu ortalama tüketimin üstünü harcıyorsan destekleme mekanizması devre dışı kalacak ve elektriğin normal fiyatını ödeyeceksin.”