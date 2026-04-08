Commerzbank'tan Türkiye uyarısı: 'Enflasyonda beklenen iyileşmeyi göremiyoruz'

Commerzbank Gelişen Piyasalar Ekonomisti Tatha Ghose, ABD ile İran arasındaki iki haftalık ateşkesin küresel piyasalar ve Türkiye ekonomisi üzerindeki olası etkilerini değerlendirdi. Ghose, anlaşmanın gerçekleşmesi halinde petrol fiyatlarının 70 dolar seviyelerine gerileyebileceğini ve gelişen ülke piyasalarında kademeli bir rahatlama yaşanabileceğini ifade etti. Ancak Türk Lirası'nda değer kazanımının sınırlı kalabileceğine dikkat çekti.

ATEŞKESİN ETKİLERİ VE DEVAM EDEN RİSKLER

Ghose, ateşkes sağlansa bile müzakerelerin devam edeceğini ve risklerin tamamen ortadan kalkmayacağını belirtti. “Bu savaş çok da onaylanan bir savaş olmadı. Analistler olarak optimist kalmak isteriz, ama 10 maddelik gündemin her iki tarafta mükemmel şekilde anlaşmaya kavuşamayacağını da akılda tutuyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜRK LİRASI İÇİN SINIRLI TOPARLANMA BEKLENTİSİ

Savaş sürecinde gelişen ülke piyasalarında çıkışlar gözlendiğini belirten Ghose, Türkiye özelinde ise farklı bir tabloya işaret etti. Türk Lirası’nda güçlü bir yükseliş beklemediğini vurgulayan Ghose, “Türk Lirası bir süredir değer kaybetme trendindeydi. Türkiye’de cari açık hala genişlemeye devam ediyor. Enflasyon tarafında beklenen iyileşmeyi göremiyoruz ve bize sıkışmış bir görüntü çiziyor. Bu problemler devam ederken Türk Lirası'nda ciddi bir ralliden söz edilemez” dedi.

TCMB’NİN OLASI POLİTİKA ADIMLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) olası adımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ghose, “Durum iyileşirse TCMB, Türk Lirası'nı korumak için daha az adım atacaktır.” ifadelerini kullandı.

Ateşkesin kısa süreli olması halinde ise repo işlemleri tarafında düzenlemeler yapılabileceğini veya mevcut politika araçlarında değişikliğe gidilebileceğini belirten Ghose, faiz indirimi öncesinde farklı adımların gündeme gelebileceğini vurguladı. Savaş öncesinde atılan bazı adımları hatırlatan Ghose, artan petrol fiyatlarının sınırlı da olsa olumsuz etkiler yarattığını ve TCMB’nin hâlâ kullanabileceği araçlara sahip olduğunu ifade etti.

KÜRESEL PİYASALARDA NORMALLEŞME BEKLENTİSİ

Ghose, küresel piyasalara ilişkin değerlendirmesinde gelişen ülkelerin kredi risk primlerinde normalleşme yaşanabileceğini ve savaş öncesi seviyelere dönüş görülebileceğini belirtti.

Ateşkes için öngörülen iki haftalık sürenin, 22 Nisan’da gerçekleşecek TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına denk gelmesi, piyasaların hem Türkiye ekonomisi hem de küresel gelişmeleri yakından takip etmesine neden oluyor.