Comnet Türkiye'deki internet faaliyetlerini bitiriyor: Kullanıcılar ne yapmalı?

Yayınlanma: 11.12.2024 - 14:23

Güncelleme: 11.12.2024 - 14:23

Comnet, 11 Aralık 2024 itibarıyla Türkiye'deki fiber ve VDSL internet hizmetlerini sonlandıracağını açıkladı. 2021 yılında Türkiye'de internet hizmeti sunmaya başlayan şirket, yıllarca xDSL ve fiber erişim hizmetleriyle uygun fiyatlı internet sunma iddiasıyla faaliyet gösterdi. Ancak, artık bu alandaki hizmetlerine son veriyor.

TÜRKİYE’DE İLK ÖN ÖDEMELİ İNTERNET HİZMETİ SUNMUŞTU

Comnet, Türkiye’de ilk defa ön ödemeli internet hizmetini sunarak sektördeki yenilikçi adımlarıyla dikkat çekmişti. Ayrıca, sağladığı binlerce peering desteği ile özgür internet deneyimi sunma konusunda öncülük etmiş ve sektöre ilham kaynağı olmuştur. Ancak, fiber ve VDSL internet hizmetlerine son verilmesiyle birlikte, şirketin veri merkezi hizmetleri, kurumsal erişim çözümleri ve homepass gibi diğer servisleri kesintisiz olarak devam edecektir.

GEÇİŞ VE İPTAL SÜREÇLERİ

Comnet, mevcut aboneleri için geçiş ve iptal süreçleriyle ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Diğer sağlayıcılara geçmek isteyen kullanıcılar, Comnet'in mobil uygulaması ya da web sitesi üzerinden xDSL hizmet numaralarını alarak geçiş işlemlerini tamamlayabilecek. İnternet hizmetini sonlandırmak isteyen kullanıcılar ise aynı kanallardan başvurularını yaparak modem veya ONT cihazlarını iade edebilecek.

Şirket, kullanıcılarına teşekkür ederken, kalan yasal günler hesaplanarak hak edilen tutarların ödeme yapılan kartlara iade edileceğini duyurdu.