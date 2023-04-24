Credit Suisse 68.6 milyar dolarlık varlık çıkışı yaşandığını duyurdu

Credit Suisse, küresel piyasaları sarsan krizin patlak verdiği ilk çeyrekte bankadan 68,6 milyar dolarlık çıkış yaşandığını belirtti. Banka, bu çıkış seviyesinin ılımlı olduğunu ifade etti.

AA
Yayınlanma: 24.04.2023 - 11:30
Credit Suisse 68.6 milyar dolarlık varlık çıkışı yaşandığını duyurdu
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Merkezi İsviçre'de bulunan Credit Suisse bankası, bu yılın ilk çeyreğinde 61,2 milyar frank (68,6 milyar dolar) net varlık çıkışı olduğunu bildirdi.

Banka, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, Credit Suisse'in bu yılın ilk çeyreğindeki performansında, bankanın iflasın eşiğine gelmesi ve UBS Group tarafından satın alınmasına yönelik planların etkili olduğu belirtildi.

Credit Suisse'ten bu yılın ilk çeyreğinde 61,2 milyar frank (68,6 milyar dolar) net varlık çıkışının özellikle geçen ayın ikinci yarısında arttığı bildirilen açıklamada, varlık çıkışlarının yavaşladığı ancak 24 Nisan 2023 itibarıyla tersine dönmediği kaydedildi.

Geçen ay ABD'de başlayan bankacılık krizinin ardından Avrupa'da da Credit Suisse paniği yaşanmıştı. Credit Suisse bankasının en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımı yapmayacaklarını duyurmasının ardından yaşanan gelişmeler, bankayı iflasın eşiğine sürüklemişti. İsviçre'nin en büyük bankası UBS, hükümetin desteğiyle kriz yaşayan Credit Suisse'i satın almak zorunda kalmıştı.


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