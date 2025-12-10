Cumhur emekliyi yoksullaştırdı: Emekliler meydanda

TBMM’de bütçe görüşmeleri sürerken emekliler meydana indi. İzmir’de Birleşik Emekli Sendikası “Krize karşı örgütlü mücadele ve sermayeye değil emekliye bütçe” sloganlarıyla İzmir Konak Atatürk Meydanı’nda toplandı.

“Emekliyiz kazanacağız”, “İnsanca yaşam istiyoruz” sloganları atan emekliler adın basın açıklamasını okuyan sendikanın Bornova Şube Başkanı Pakize Namdar, enflasyon rakamının 11.50 olarak belirlendiğini ve bu oranın maaşa sadece 2 bin TL olarak yansıyacağını belirterek “Biz emekliler çarşıda, pazarda, faturalarda, kira artışlarında, giyimde iliklerimize kadar hissederek bu verilerin gerçeği yansıtmadığını çok net şekilde görüyoruz. İktidar emekli maaşlarının düşük olmasının sebebinin enflasyondan kaynaklı değil emeklinin uzun yaşamasına bağlıyor. Emeklilerin aklıyla alay ederek bir TÜİK’i bir SGK’yi hedef gösteren Cumhur iktidarı hedef şaşırtıyor. Oysaki derin yoksulluğun tek sorumlusu iktidarın politikasıdır” dedi.