Cumhur emekliyi yoksullaştırdı: Emekliler meydanda

10.12.2025 04:00:00
Yusuf Körükmez
Bütçe görüşmeleri sürerken Birleşik Emekli Sendikası, İzmir Konak’ta insanca yaşam talebiyle meydandaydı. Bornova Şube Başkanı Pakize Namdar, açıklanan enflasyon oranının gerçek hayatla uyuşmadığını belirterek “Maaşlara yalnızca 2 bin TL yansıyacak. Derin yoksulluğun sorumlusu iktidarın politikalarıdır” dedi.

TBMM’de bütçe görüşmeleri sürerken emekliler meydana indi. İzmir’de Birleşik Emekli Sendikası “Krize karşı örgütlü mücadele ve sermayeye değil emekliye bütçe” sloganlarıyla İzmir Konak Atatürk Meydanı’nda toplandı.

“Emekliyiz kazanacağız”, “İnsanca yaşam istiyoruz” sloganları atan emekliler adın basın açıklamasını okuyan sendikanın Bornova Şube Başkanı Pakize Namdar, enflasyon rakamının 11.50 olarak belirlendiğini ve bu oranın maaşa sadece 2 bin TL olarak yansıyacağını belirterek “Biz emekliler çarşıda, pazarda, faturalarda, kira artışlarında, giyimde iliklerimize kadar hissederek bu verilerin gerçeği yansıtmadığını çok net şekilde görüyoruz. İktidar emekli maaşlarının düşük olmasının sebebinin enflasyondan kaynaklı değil emeklinin uzun yaşamasına bağlıyor. Emeklilerin aklıyla alay ederek bir TÜİK’i bir SGK’yi hedef gösteren Cumhur iktidarı hedef şaşırtıyor. Oysaki derin yoksulluğun tek sorumlusu iktidarın politikasıdır” dedi.

