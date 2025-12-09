Kooperatif davasında karar açıklandı: Tunç Soyer'in tutukluluğu devam edecek!

Kooperatif davasının üçüncü duruşmasında karar açıklandı. Karara göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri Barış Karcı tahliye edildi. Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya’nın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. CHP İzmir eski İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da ev hapsinin kaldırılması kararlaştırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZBETON A.Ş.’ye yönelik kooperatif davasının üçüncü duruşması Aliağa Şakran Cezaevi Yerleşkesi’ndeki mahkeme salonunda gerçekleştirildi. Savcı mütaalasının ardından sanık savunmaları alındı. Mağdurlar ile tanıkların dinlenmesi, sanık ifadeleri ve avukat savunmalarının ardından mahkeme kararı açıkladı. Buna göre İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer ile İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın tutukluluğuna karar verildi. Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri Barış Karcı ise tahliye edildi. CHP İzmir eski İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da ev hapsinin kaldırılması kararlaştırıldı.

Duruşma 5 Ocak’a ertelendi.