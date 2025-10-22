Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan borsa ve ekonomi mesajı: 'Gelir adaleti hiç olmadığı kadar bozulmakta'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 64. Dünya Borsalar Federasyonu Genel Kurulu ve Yıllık Toplantısına video mesaj gönderdi. Erdoğan, Türkiye olarak büyümeyi dengeli ve kapsayıcı biçimde sürdürmek üretim kapasitesini güçlendirmek ve finansal istikrarı kalıcı kılmak amacıyla kapsamlı bir ekonomi programı yürüttüklerini ifade etti.

SERMAYE PİYASALARI VE BORSA İSTANBUL’UN ROLÜ

Erdoğan, finans sektörünün programın merkezinde olduğunu, sermaye piyasalarının derinliği, ürün çeşitliliği ve erişilebilirliğinin geliştiğini iddia etti. Borsa İstanbul’un Türkiye ve bölgenin önde gelen piyasa altyapı sağlayıcısı olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, dijitalleşme, sürdürülebilir finansman ve katılım esaslı ürünlerle borsa ekosisteminin küresel rekabet gücünü artırdığını aktardı.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ VE GELECEK VİZYONU

İstanbul Finans Merkezi’nin finansal hizmetlerde bir üs olmayı hedefleyen güçlü bir vizyonun ürünü olduğuna dikkat çeken Erdoğan, şunları söyledi:

Bugün burada dünyanın dört bir yanından gelen kıymetli borsa temsilcileriyle gerçekleştirilen Dünya Borsalar Federasyonu Genel Kurulu, sermaye piyasalarının geleceğini ortak akıl temelinde şekillendirme açısından önemlidir. Türkiye, köklü tecrübesini kendi hedeflerinin yanı sıra bölgesel ve küresel düzeyde finansal istikrarın temini için de paylaşmaya hazırdır. Sermaye piyasalarının yalnızca kâr odaklı değil, aynı zamanda sosyal ve çevresel etkiyi gözeten bir anlayışla yönetilmesi gerektiğine inanıyoruz.

KÜRESEL PİYASALARDA GÜVEN VE GELİR ADALETİ

Erdoğan, küresel piyasalarda kara para aklama, yasadışı fon transferleri ve manipülatif işlemlerin güveni zedelediğini belirterek, uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesine ve şeffaflık, denetim ile bilgi paylaşımı mekanizmalarının geliştirilmesine önem verdiklerini söyledi. Ayrıca, ekonomik eşitsizliklerin finansal sistemin kapsayıcılığını artıracak çözümler geliştirmeyi zorunlu kıldığını ifade etti: