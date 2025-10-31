Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Yeni bir eşikteyiz, yüksek gelirli ülkeler liginde kalıcı hale gelmesi lazım'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Manisa programı kapsamında katıldığı 'Manisa İş Dünyası Buluşması' toplantısında bir konuşma yaptı.

Toplantıya Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, TBMM AKP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AKP Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, Ahmet Mücahit Arınç, Tamer Akkal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hükümet olarak ekonomi politikalarını ortaya koyarken iş dünyasıyla yakın istişare içinde hareket ettiklerini belirtip, "Ortak akıl ile sorunlar en doğru şekilde tespit edilir ve geleceğe dönük politikalar şekillendirilir" dedi. Dünyanın ekonomik olarak zor bir dönemde olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Eski kurallara dayalı, daha istikrarlı, belirsizliklerin az olduğu dünya yok artık. Yeni şartlar oluşmuş durumda. ABD ve Çin arasındaki tarife müzakerelerine şahitlik ediyoruz. Bu kişilerle alakalı değil. Dünyada yapısal bir durum var. Üretim merkezleri dünyanın farklı coğrafyalarına kaymaya devam ediyor. Bunun getirdiği gerilimler var. Bu dünya genelinde belirsizlikleri arttırıyor. Jeopolitik gerilimler dünyada yükselmiş durumda. Bölgemizde bunu görüyoruz, çatışma ve risklerin arttığı bir dönemdeyiz. Dünyada belirsizliğin arttığı bir dönemde ülkelerin istikrarı ve ülke içi belirsizliklerin azaltılması çok daha önemli. Türkiye olarak istikrarlı olarak yolumuza devam ediyoruz. Siyasi istikrarsızlığımız yok, yeni yönetim sistemimizle birlikte garantiye almış durumdayız. Politika belirsizliklerini Orta Vadeli Program ile en aza indirmiş durumdayız. Belirsizliklerin yoğun olduğu, çatışmaların yükseldiği bir dünyada Türkiye olarak kararlı adımlarla yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

"YENİ EŞİKTEYİZ, ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMAMIZ LAZIM"

Son 20 yılda dünyanın yıllık ortalama 3,5 büyüdüğünü aktaran Yılmaz, "Aynı dönemde Türkiye ekonomisi ortalama 5,4 büyüme kaydetmiş. Dünyanın 1,9 puan üstünde büyümüşüz. Bu da Türkiye'yi ciddi bir eşiğe getirmiş durumda. 2002'de Avrupa Birliği'nin kişi başına gelirini 100 kabul ettiğinizde, Türkiye 38 seviyesindedir. Bugün 70'i aşmış durumdayız. OECD kişi başına gelirin 3'te 1'i civarında gelirimiz vardı. Bugün 3'te 2'si civarına gelmiş durumdayız. Son 22 yılda Türkiye önemli bir hamle yapmıştır. Ekonomiden, sosyal politikaya, hukuktan, demokrasiye, uluslararası ilişkilere varıncaya kadar her alanda önemli bir gelişim kaydetmiştir. Dünya Bankası sınıflandırmasıyla Türkiye, alt orta gelir grubu bir ülke olmaktan, üst orta gelir grubu bir ülke olmaya terfi etmiş oldu ve kalıcı bir şekilde bunu gerçekleştirdik. Bugün yeni bir eşiğe gelmiş durumdayız. Bu bizim yaptığımız bir hesap değil, Dünya Bankası'nın bir yöntemle yaptığı hesaplama. Ülkeleri düşük gelirli, alt orta gelirli, üst orta gelirli ve yüksek gelirli olmak üzere 4'e ayrılıyorlar. İlk defa bu yıl Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler ligine adım atması bekleniyor. Dolayısıyla yeni bir eşikteyiz. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin orta gelir tuzağı gibi tartışmalardan çıkıp, yüksek gelirli ülkeler liginde kalıcı hale gelmesi lazım. Önemli olan bu ligde kalıcı hale gelmek ve bunun gerektirdiği dönüşümleri sürdürmek" dedi.

" İLK DEFA İTALYA'YI GE ÇM İŞ OLACAĞIZ"

Yılmaz, "2002 yılında 238 milyar dolarlık bir ekonomimiz vardı. Bu yıl itibarıyla ekonomik büyüklüğümüzün 1,5 trilyon dolara yaklaşmasını bekliyoruz. 3 bin 600 dolar kadar kişi başına gelirimiz var. Bu yıl 17 bin doları aşan kişi başına gelir bekliyoruz. Ekim ayında, IMF'nin dünya ekonomik görünümü raporu yayınlandı. Buradaki tahminlerin gerçekleşmesi halinde Türkiye dünyadaki sıralamasını bir basamak üste taşımış olacak. Geçen yıl itibarıyla nominal dolar bazında dünyanın 17'nci büyük ekonomisiyiz. Satın alma paritesine göre dünyanın 12'nci büyük ekonomisiyiz. IMF'nin bu yıla ilişkin tahminlerin gerçekleşmesi halinde nominal dolar bazında dünyanın 16'ncı büyük ekonomisi, satın alma gücü paritesine göre dünyanın 11'inci büyük ekonomisi konumuna yükseleceğiz. Bu tahminler gerçekleşirse ilk defa İtalya'yı geçmiş olacağız. Avrupa'nın da 4'üncü büyük ekonomisi konumuna yükselmiş olacağız" diye konuştu.

'YIL SONUNDA ENFLASYON HEDEFİMİZ Y ÜZDE 30'UN ALTINI GÖRMEK'

"Enflasyon en büyük meselemiz. Toplumumuzun da en büyük meselesi" diyen Yılmaz, şunları söyledi: "Hükümet olarak hep şunu söylüyoruz, Cumhurbaşkanımız hep altını çizer; 'Millet ne diyorsa biz rotamızı ona göre çizeriz. Milletin sorunu neyse bizim de önceliğimiz odur.' Şu an halkımızın en büyük meselesi, enflasyon. Biz de politikalarımızda bunu önceliklendirmiş durumdayız. Enflasyon 2024 Mayıs ayında zirveyi gördü; 75,5'a çıktı. O tarihten bugüne bir dezenflasyon süreci devam ediyor. Eylül ayında 33,3 gerilemiş durumda. 42 puanlık düşüş var. Eylülde bir miktar beklentilerin üstünde geldi. Ama ekim ayında yeniden bir normalleşme olmasını bekliyoruz. Eylülde gıdadan kaynaklanan geçici yükseliş oldu ama ekim ayı itibarıyla normalleşme bekliyoruz. Yıl sonunda enflasyon hedefimiz, yüzde 30'un altını görmek. Gelecek yıl yüzde 20'nin altına, 2027'de ise tek haneli rakamlara ülkemizi tekrar kavuşturmak. Bunu sağlamak için bir taraftan para politikaları, maliye politikalar, yapısal reformlar yapılıyor. Enflasyonun sadece para politikalarıyla düşmeyeceğinin farkındayız. Bütüncül politika hayata geçiriyoruz. Arz yönlü politikaları da bu çerçevede çok önemli görüyoruz. Özellikle gıda ve konut alanında. Gıda konusunu önceliklendirmiş durumdayız. Gıdayla ilgili çok boyutlu şekilde yaklaşıyoruz. Gıda arzını artırmaya çalışıyoruz. Konutta arz yönlü politikalara önem veriyoruz. Cumhurbaşkanımız 500 bin sosyal konut projemizi açıkladı. Uygun ölçekte, satın alınabilir, enerjiyi verimli kullanan, depremlere dayanıklı bir konut arzı konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Enerji, çok önemli gördüğümüz bir başlık. Özellikle sanayinin enerji üretiminde daha aktif bir konum edinmesi, böylelikle enerji maliyetlerinin aşağıya çekilmesi yönünde çalışmalarımız var. Lojistik çok önemli bir alan. Özellikle OSB ile limanlar arasındaki demir yolu bağlantılarını önceliklendiriyoruz."