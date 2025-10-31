Türk-İş verileri yayımladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı!

Türk-İş’in yaptığı hesaplamaya göre, açlık ve yoksulluk sınırı yükseldi. Ekim ayında Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 1,58 artış gösterdi.

AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI VERİLERİ

Türk-İş Konfederasyonu, çalışanların geçim koşullarını ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliklerinin aile bütçesine yansımalarını ortaya koymak için her ay düzenli araştırma yapıyor.

2025 Ekim ayı sonuçlarına göre:

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 28.411,95 TL ’ye yükseldi.

’ye yükseldi. Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri zorunlu harcamaların toplamı (yoksulluk sınırı) 92.547,07 TL olarak hesaplandı.

olarak hesaplandı. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 36.984,12 TL’ye çıktı.

MUTFAK ENFLASYONU YÜKSELİYOR

Türk-İş verilerine göre, Ekim 2025 itibariyle mutfak enflasyonu şu şekilde hesaplandı:

Ankara’da dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 1,58 arttı.