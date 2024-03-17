Cumhurbaşkanı yüzde 4.5 ile övünürken İŞKUR çalışma yaşamındaki sorunlara dikkat çekti

Yayınlanma: 17.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.03.2024 - 04:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yerel seçimler kapsamında katıldığı Aydın mitinginde ekonomi konusunda kendisine yöneltilen eleştirilere karşı “Türkiye ekonomisi geçen yıl deprem ve diğer olumsuzluklara rağmen yüzde 4.5 büyüyerek çok önemli bir başarıya imza attı. Hani ekonomi kötüydü?” tepkisini gösterdi. Ancak Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) geçen ocak ayı sonunda yayımlanan ve gelecek dört yıla ilişkin hedeflerinin yer aldığı 2024-2028 Stratejik Planı’nda ise bu konuyla da ilgili dikkat çekici değerlendirmeler yapıldı.

İŞKUR’un planının ekonomik analiz bölümünde “Ekonomik büyümenin beklenen istihdam artışını yaratmaması” tespitine yer verildi. Bu tespitin “tehdit” başlığının altında da “kaynakların istihdam yaratmayan alanlara yönlendirildiği” kaydedildi. Bu tür tespitler sonrası planda şu tür önlemlere atıf yapıldı: “Ekonomik büyüme yaratan sektörlerde girişimciliğin teşvik edilmesine yönelik aktif programlar ve danışmanlık hizmetleri sunulması. İlave istihdam yaratmayan işletmeler için teşviklere sınırlandırma getirilmesi.”

GÖÇMEN VE ÜCRETLER

Planın politik analiz bölümünde ise “zorunlu göçmenler”in durumu da değerlendirildi. Bu kesim için planın “fırsatlar” başlığının altında “İşgücü piyasasındaki düşük vasıflı işgücü açığının karşılanması. Zorunlu göçmenlerin istihdamının işverenlerin rekabet edebilirliklerini artırması” değerlendirmeleri yer aldı.

Analizin “tehditler” başlığında ise “zorunlu göçmenlerin işgücü piyasasında reel ücretleri düşürdüğü ve işgücü piyasasında kayıtdışı istihdamın artırmasına neden oldukları” belirtildi. Bu tespitlerin yanında, planda “Kayıtlı istihdamı teşvik edici mekanizmalar geliştirmesi. Kayıtdışı istihdamın engellenmesine yönelik denetim mekanizmalarının etkinleştirilmesi. Zorunlu göçmenlere yönelik aktif işgücü politika ve projeleri çeşitlendirerek işverenlerin talep ettiği becerilerin kazandırılması” önlemleri yer aldı.

Planın sosyokültürel analiz bölümünde ise doğal afetlerin işsizliğe etkisi işlendi. Afetler sonucu ortaya çıkan iç göçün, işgücü piyasasını da etkilediği aktarılan planda “Tarım sektöründe üretim ve işgücü kaybı yaşanması” tehdidine yer verildi.

