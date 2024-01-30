Mezitli Belediyesi açıkladı! Emeklilere her ay 500 TL destek

Yayınlanma: 30.01.2024 - 17:44

Güncelleme: 30.01.2024 - 17:44

Mezitli Belediyesi, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartlarda geçimini güçlükle sağlayan emeklilere destek sağlamak için önemli bir adım daha attı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçede yaşayan emeklilere her ay 500 TL maddi destek sağlayacaklarını açıkladı.

Belediyenin mevcut kaynaklarını etkili bir şekilde kullanarak, hiç kredi kullanmadan borçsuz ve başarılı belediyecilik örneği sergilediklerini dile getiren Başkan Tarhan, “Hiç kredi kullanmadan mevcut kaynaklar ile işçilerimize de çok yüksek ücret vererek nasıl borçsuz, aynı zamanda çok başarılı belediyecilik yapılır; Türkiye’ye gösterdik. Sağlanan güven ile solcuyum diyerek AKP, MHP ve diğer partilerden nasıl yüzde 14 oy arttırıldığını; Türkiye'ye gösterdik. İşte bu başarı ile Cumhuriyetimizin 100. yılında emeklilerimize, yılbaşında işçilerimize 1000 TL yardım yaptık. İlçemizde ikamet eden ve geliri sadece 15 bin TL’nin altında olan emeklilere desteğimizi sürdürüyoruz. Şimdi de belediye meclisimizde emeklilerimize her ay 500 TL yardım yapma kararı alıyoruz. Şubat Ayı meclisinde almayı planmadığımız bu karar ile sadece emeklilere değil dul ve yetimlere de destek sağlanmış olacak” dedi.