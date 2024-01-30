Ev hanımlarına prim desteği: Ev hanımlarına emeklilik ne zaman geliyor?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi ve ev kadınlarına prim desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, Ev hanımlarına emeklilik ne zaman geliyor?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev hanımlarına, prim desteği verilmesi için harekete geçti. Peki, Ev hanımlarına emeklilik ne zaman geliyor? İşte ayrıntılar...
EV HANIMLARINA PRİM DESTEĞİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev kadınlarına prim desteği verilmesi için çalışma başlattıklarını söyledi. Işıkhan, konu hakkında şunları söyledi: "Ev kadınlarına üçte bir prim desteğinin verilmesi konusundaki çalışmalarımızı başlattık. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında, yükümlü olunan primin üçte birinin devlet tarafından ödenmesi yönünde bir sistem kuruyoruz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacağını da özellikle vurgulamak isterim. Hedefimiz orta vadede bunu uygulamaya aktarmak olacak."
DÜZENLEMEYE DAİR İLK AYRINTILAR
Ev hanımları, sosyal güvence ile sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilecek.
Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlendiğinde de 5 bin 400 gün olan kısmi emeklilik şartı 4 bin 500 güne kadar çekilebilecek. Ev hanımları daha az prim ödeyerek daha erken emekli olabilecek.
İkinci adımda, çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanları devreye alınacak. Üçüncü adımda da çalışan anneler için bir yıpranma düzenlemesi gelecek. Son adım ise doğum borçlanması ile ilgili olacak.
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