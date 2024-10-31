Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda emeklilik yaşını daha da artırma adımları yer aldı

Yayınlanma: 31.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.10.2024 - 04:00

Milyonlarca yurttaş 65’e çıkarılan emeklilik yaşı düzenlemesine “mezarda emeklilik” tepkisini sürdürürken iktidar partisi AKP bu yaşı daha da artırma ısrarından vazgeçmiyor. Dün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı 2025 Yıllık Programı’nın sosyal güvenlik sistemi ve finansmanına ilişkin bölümünde, “sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla” değişiklikler yapılacağı belirtildi. Bu değişiklikler için yaşam süresindeki artışa uyumlu olarak emeklilik yaşının belirlenmesi için otomatik ayarlama mekanizmaları kurulacağı vurgulandı.

ÜNİVERSİTELİYE BES

Bunun dışında iktidar bir süredir tamamlayıcı emeklilik sistemini (TES) yaşama geçirmek istiyor. Ancak sendikalar kıdem tazminatının da bunun içine alınacağına işaret ederek düzenlemeye karşı çıkıyor. Yıllık programda, otomatik katılım sisteminin (OKS) işveren katkısını da içeren ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacağı belirtildi. Bunun için de “Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından oluşturulan tamamlayıcı emeklilik sistemi modeli, bireysel emeklilik sistemi (BES) danışma kurulu ile istişare edilecektir” denildi.

Programda, yükseköğretim kurumlarına kayıtlı 25 yaş altı öğrencilerin BES’e katılımlarını ve sistemde kalmalarını teşvik edici uygulamaların yaşama geçirileceği de kaydedildi.