Cumhuriyet tarihinin ilk borç senedi açık artırmada

31 Ekim 2022 Pazartesi, 11:02

Cumhuriyet tarihinin ilk borçlanma senedini açık artırmaya çıkarıyor. 1927 yılında İsveçli bir firmaya tren alımı bedeli olarak 1,475,000 Altın Dolar karşılığında yazılan senet, “0001” numarası ile genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk borç senedi olma özelliğini taşıyor.

İLK BORÇ TREN ALIMI İÇİN YAPILMIŞ

Müzayedenin en dikkat çekenleri arasında yer alan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk borç senedi, Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı’nca 1927 yılında tren alımı için İsveçli Nydgvist&Holm firmasına 1,475,000 Altın Dolar karşılığı verilmiş. Maliye Bakanlığı’nın İsveçli firmaya farklı tarihler için verdiği 3 senedin ilki olan “0001” numaralı senet, www.onlinemuzayede.com’da 500,000 TL başlangıç fiyatı ile satışa sunuluyor. Diğer iki senetlerden biri Finansbank Koleksiyonu’nda yer alırken, öteki ise Fransız bir koleksiyonerde bulunuyor.

OSMANLI’NIN EN BÜYÜK KÂĞIT PARASI DA AÇIK ARTIRMADA

Nümismatik Müzayedesi’nde Osmanlı ve Cumhuriyet tarihinin birbirinden nadir yabancı kâğıt ve madeni paraları ile nişan, madalya ve finansal dokümanları da olmak üzere toplam 204 lot satışa sunuluyor. Osmanlı’nın en büyük kâğıt para küpürü Sultan Reşad dönemi 1000 lirası, 1,400,000 TL başlangıç fiyatı ile açık artırmaya çıkanlar arasında öne çıkıyor. Değeri tahmini olarak en az 150,000-250,000 dolar bandında değerlendirilen Reşad 1000 lira, Osmanlı’nın en nadir birkaç parasından biri.

49. ONLINE Nümismatik Müzayedesi’nde Sultan Reşad dışında Abdülmecit, Abdülaziz, V. Murad, II. Abdülhamit ve Vahdettin gibi pek çok Osmanlı padişahının dönemine ait altın, gümüş ve kâğıt paralar ile birlikte, tarihten gelen pek çok nişan ve madalya 6 Kasım saat 20:30’a kadar açık artırmada olacak. Müzayede online olarak onlinemuzayede.com sitesinde yapılacak.