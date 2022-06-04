Damacana suya yüzde 27 zam geldi, CHP'li Engin Özkoç isyan etti

Damacana suya yüzde 27 zam geldiğini duyuran CHP'li Engin Özkoç sosyal medya hesabından isyan etti.

cumhuriyet.com.tr
04 Haziran 2022 Cumartesi, 11:07
Damacana suya yüzde 27 zam geldi, CHP'li Engin Özkoç isyan etti
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CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, damacana suya zam geldiğini duyurdu. 

Sosyal medya hesabından gelen zamma isyan eden CHP’li Özkoç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

“Önceki hafta 22.5 TL olan damacana su fiyatı %27 artarak bugün 28.5 TL oldu. Türkiye'yi kurtarmak için birlik bütünlüğe ihtiyacımız var. 6'lı masada birleşin!”

 


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