Damacana suya yüzde 27 zam geldi, CHP'li Engin Özkoç isyan etti

04 Haziran 2022 Cumartesi, 11:07

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, damacana suya zam geldiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından gelen zamma isyan eden CHP’li Özkoç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

“Önceki hafta 22.5 TL olan damacana su fiyatı %27 artarak bugün 28.5 TL oldu. Türkiye'yi kurtarmak için birlik bütünlüğe ihtiyacımız var. 6'lı masada birleşin!”