Damacanayı 'kur' vurdu

Yayınlanma: 11.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.07.2023 - 04:00

Özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerde satılan ambalajlı suların fiyatı son 1 yılda yaklaşık yüzde 100 son 6 ayda ise yüzde 30 arttı. Sektörün yüzde 80’ini kapsayan Ambalajlı Su Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karamehmetoğlu, ambalajlı suda en büyük maliyet kaleminin şişenin hammaddesi olan polimer ve işçilik olduğunu söyledi. Karamehmetoğlu, “Pet şişe dolarla, damacana şişe Avro ile alınıyor. Dolar son 1 yılda yüzde 51, Avro ise yüzde 60 arttı. Buna ek olarak işçilik maliyetleri aynı süreçte yüzde 107 arttı. Bu iki kalem su fiyatlarının özellikle 2023 içindeki artışını tetikledi. İşçilik mutlaka artacaktı ama kur artmasaydı damacanada fiyatlar en fazla yüzde 10 artardı” dedi.

Karamehmetoğlu, sektörde rekabetin çok yoğun olduğu için kolay kolay zam yapamadıklarını da dile getirerek “Öyle ki mart, nisan ve mayıs ayında birçok firmamız zarar yazdı. Her zam yaptığımızda bakanlık çok ciddi soruşturmalardan geçirdi sektörümüzü ve hak verdiler. Yurttaşın alım gücündeki düşüş ve maliyetlerdeki artışın yansıması zamlar sebebiyle sektör 2 yıldır büyüyemedi” diye konuştu.