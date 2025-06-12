Danıştay kararı açıklandı: Yemek kartlarında yeni dönem!

Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu, uzun süredir gündemde olan yemek kartlarının kullanım alanı ve sigorta primi kesintisi konusundaki belirsizliği sonlandırdı.

Yeni karara göre, yemek kartları artık sadece lokantalarda değil, market ve büfe gibi diğer satış noktalarında da geçerli olacak. Ayrıca, bu ödemelerin sigorta primine esas kazanca dahil edilmeyeceği de kesinleşti.

Bu gelişme çalışanların yemek kartlarını daha geniş alanlarda kullanabilmesini sağlarken, işverenler açısından da prim yükümlülüğünün artmayacağı anlamına geliyor.