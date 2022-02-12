Dar gelirli yurttaş ekmeğinden de oldu: 'Ekmeğe yükleniyorduk, şimdi o da pahalı'
İstanbul'da 210 gram ekmek 3 liraya, 250 gram ekmek ise 3,5 TL'ye çıkarken, zamlar nedeniyle gıdasından kesinti yapan yurttaş aldığı ekmeğin sayısını da azaltmak zorunda kaldı. Son zamlardan yakınan bir yurttaş, “Başka şeyler çok pahalı olduğu için ekmeğe yükleniyorduk. Şimdi o da pahalı” dedi. Bir başka yurttaş ise "Günde 5 ekmek alıyordum, şimdi 2 tane alabiliyorum. O da sıcak değil, bayat ekmek" diye konuştu.
İstanbul Fırıncılar Odası son olarak İTO'nun kasım ayı meclis toplantısında 1 kilogram ekmeğin fiyatının 10,87 TL, 230 gram ekmeğin de 2,5 TL'ye satılmasını kararlaştırmıştı.
Artan maliyetler sonrası İstanbul'da Halk Ekmeğin fiyatı 2 liraya çıkarken, fırınlarda satılan normal ekmeğe de yüzde 31,3 oranında zam geldi. Günübirlik işlerde çalışan ve yoksullukla mücadele eden yurttaşların bir kısmı bayat ekmek bulamazsa çöpten ekmek aradığını söyledi.
ALTINTAŞ: İNSANLAR YEMEK YAPAMIYOR, EKMEK ALAMIYORLAR
Atlas Yardım Derneği Başkanı ve CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Ferda Altıntaş, insanların açlıkla mücadele ettiğini belirterek, “Eskiden insanlar kıyafet yardımı gibi taleplerle de derneğe gelirlerdi. Ancak insanların durumu iyice kötüleşti. ‘Çocuklarım aç yardım edin’ diyerek bize geliyorlar. Bizim de kapasitemiz sınırlı. Yemek veremediklerimiz bizlerle kavga ediyor. İnsanlar yemek yapamıyor, ekmek bile alamıyor” dedi.
Yurttaşlar, şunları söyledi:
"ALDIĞIM EKMEĞİN SAYISINI 4’E DÜŞÜRDÜM"
Bedriye Engin: “Eşim gündelik işlerde çalışıyor. Onun da kazandığı kira ve faturalara bile artık yetmiyor. Her şeyi hesaplayarak alıyorum. Ekmek almak için de Halk Ekmeğe gidiyoruz. O da 2 TL oldu. Kuyrukta saatlerce bekliyorum. Benim okula giden 2 çocuğum var. Başka şeyler çok pahalı olduğu için ekmeğe yükleniyorduk. Şimdi o da pahalı. Günde 5 tane ekmek tüketiliyor bizim evde. Şimdi ise aldığım ekmeğin sayısını 4’e düşürdüm”
"SICAK DEĞİL, BAYAT EKMEK ALIYORUM"
Asiye Sülütekin: “Ben torunlarıma da bakıyorum. Günde 5 ekmek alıyordum, şimdi 2 tane alabiliyorum. O da sıcak değil, bayat ekmek alıyorum. 7 kişiyiz evde. Markete hiç gitmiyorum. Ne yumurta ne de beyaz peynir alabiliyorum. Çocuklar nasıl büyüyecek bilmiyorum"
"ESKİDEN FIRINDAN EKMEK ALIRDIM"
Gülcan Yalçınkaya: “3 kişilik bir ailem var. Ben önceden fırından ekmek alıyordum. Şimdi Halk Ekmeğe gidip ekmek alıyorum orada bile ekmek 2 TL. Evde yaparsam daha mı karlı olur diye düşündüm. Artık neyin daha karlı olduğunu düşünmekten yoruldum. Hayat yaşanmaz hale geldi”
"BAZEN ÇÖPTEN EKMEK ALIYORUM"
Asiye Çakmak: “Sağlık sorunlarım var, onlarla uğraşıyorum. Bazen dernekten gelip yemek alıyorum. Bazen onu bulamazsam çöpten ekmek alıyorum”
"YERİ GERİ GELİYOR BAYAT EKMEK ALIYORUM"
Ahmet Çamcı: “Doğal gaz faturam 900 TL geldi. Ekmek de pahalı. Pazara gidemiyoruz. Her şey pahalı. Günde 4 ekmek alıyorum. Yeri geliyor bayat ekmek alıyorum"
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