AKP'nin kalesi Kağıthane'de yurttaşların zam isyanı: 'Yarına umudumuz yok'
Cumhuriyet Tv, Kağıthane'de yurttaşa faturalardaki fahiş artışı artışı sordu. Gelen zamlara isyan eden bir yurttaş, ''Mesele sadece doğalgaz meselesi değil. İnsanlar hangi konuda rahat, bir tanesinin yüzü gülmüyor. İnsanlar çöktü. Hiçbir geleceğimiz yok. Yarına umudumuz yok'' dedi.
Yeni yılın ilk saatlerinden itibaren elektrik, doğalgaz ve akaryakıta yapılan peş peşe zamlar tüketicilerin faturasını 3 katına çıkardı. Özellikle elektrikte kademeli tarifeye geçilmesiyle birlikte ülkenin dört bir yanında enflasyonun ve faturaların altında ezilen yurttaşlar, hükümete seslerini duyurmaya çalışıyor.
Cumhuriyet TV, AKP'nin kalesi Kağıthane'de 'zamları' sordu, yurttaşlar hükümete ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi.
"Doğalgaz faturanız ne kadar geldi?", sorusuna vatandaş "Hiç sormayın" diyerek cevap verdi. Ardından hükümete eleştirilerini şöyle ifade etti:
''Mesele sadece doğalgaz meselesi değil. Allah rızası için biri çıkıp rahatlıkla eve ekmek götürebiliyorum desin. İnsanlar hangi konuda rahat bir tanesinin yüzü gülmüyor. İnsanlar çöktü. Hiçbir geleceğimiz yok. Yarına umudumuz yok''
"MÜTHİŞ BİR PAHALILIK VAR"
Mikrofon uzattığımız bir diğer yurttaş ise yaşadığı sıkıntıları şu sözlerle anlattı:
''Bu artışları kimse normal karşılayamaz. Kimse yanlışa doğru demesin. Ortalıkta müthiş bir pahalılık var. Bu ülke bizim, umarım daha düzgün insanlar gelir ya da bunlara daha akıllı davranmaları nasip olur''
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