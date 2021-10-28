Değer kaybında TL ile yarışıyor: Brezilya Merkez Bankası’ndan faiz artırımı kararı

28 Ekim 2021 Perşembe, 09:48

Brezilya Merkez Bankası, son 20 yılın en sert faiz artışına giderek politika faizini yüzde 7,75'e yükseltti. Merkez Bankası, politika faizini dün 150 baz puan artırdı ve aralıkta aynı oranda tekrar faiz artırımına gidebileceğine işaret etti.

Kararın ardından bankadan yapılan açıklamada, “Mali çerçeveye ilişkin son sorgulama, enflasyon beklentilerinin çıpadan kurtulma riskini artırdı. Bu durum, enflasyonun baz senaryoda hedeflenen seviyenin üzerinde kalması riskinin arttığını işaret ediyor” denildi.

Reuters anketine katılan 36 ekonomistin yalnızca üçü 150 baz puan artış bekliyordu.

DEĞER KAYBINDA İKİNCİ

Brezilya’da aşırı sağcı Jair Messias Bolsonaro hükümeti, gelecek yıl yapılacak seçimler öncesinde harcamaları artırarak düşen seçmen desteğini tekrar yükseltmeyi planlıyor. Bu adımın, zaten yüksek olan enflasyonu daha da artıracağı uyarıları yapılıyor.

Brezilya reali, TL’nin ardından dünyada gelişen ülke para birimleri arasında dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi konumunda bulunuyor.

DÜNYADA TERSİ EĞİLİM

Türkiye enflasyon artışına karşın Merkez Bankası’nın (TCMB) imza attığı faiz indiriminin sonuçlarını tartışırken, dünyada tam tersi bir eğilim var.

Dünya genelinde enflasyon ve enflasyon beklentileri yükselirken, birçok merkez bankası da faiz artışına gitti ya da faiz artışı takvimini öne alma sinyalleri vermeye başladı.

-Sözcü/Reuters