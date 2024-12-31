Değerli metaller 2024’ü nasıl kapatıyor? Altın, gümüş, platin ve paladyum Fiyatları

Yayınlanma: 31.12.2024 - 10:43

Güncelleme: 31.12.2024 - 10:43

Altın, platin ve gümüş, 2024'ü farklı yönlerde tamamlamaya hazırlanıyor. Ons altın fiyatı bugün küçük bir gerileme gösterse de yıl boyunca yüzde 26'lık bir artışla yılı kapatmaya yakın. Gümüş, 2020’den bu yana en iyi yılını geçirmeye hazırlanırken, platin ve paladyum ise yıllık kayıplarını yaşıyor.

ALTIN EN İYİ YILLIK PERFORMANSINA YÖNELİYOR

Altın, on yıldan uzun bir süredir en iyi yıllık performansını sergiliyor. Bu sabah biraz değer kaybeden ons altın, yıl başından itibaren yüzde 26’dan fazla yükseldi. 2024’te 2790,04 dolar ile rekor kıran altın, şu an 2605,44 dolar seviyelerinde. Son bir ayda yüzde 1,9 değer kaybeden altın, yıl başına göre yüzde 26,28 artış gösteriyor.

KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, altının 2024'te büyük bir yükseliş yaşadığını ve bunun, faiz oranlarının düşüşü beklentisine dayandığını belirtti. Piyasalar, önümüzdeki hafta açıklanacak ABD ekonomik verilerini ve Başkan Trump’ın gümrük vergisi politikalarını dikkatle izliyor. Bu gelişmelerin altın fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

REKOR 2025’TE ZORLANIR MI?

Capital.com analisti Kyle Rodda, 2025'te altının trendinin yükselmesini bekliyor. Altın, enflasyon ve ekonomik çalkantılara karşı bir koruma olarak görülse de yüksek faiz oranları, getirisi olmayan varlıkların cazibesini azaltabiliyor. Ancak, altının temel göstergelerinin güçlü olduğu düşünülüyor, bu da rekor seviyelerin yeniden zorlanabileceğini işaret ediyor.

GÜMÜŞ EN İYİ YILINI YAŞIYOR

Spot gümüş, yıllık yüzde 21,35 artışla 2020’den bu yana en iyi yılını geçirmeye hazırlanırken, platin ve paladyum sırasıyla yüzde 8,35 ve yüzde 18,2 değer kaybetmiş durumda. Gümüş ons başına 28,98 dolar, paladyum ise 908,25 dolar seviyelerinde kalmaya devam ederken platin 900,71 dolar seviyesinde yatay bir seyir izliyor.