Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 31 Aralık 2024 Salı altın fiyatları
31 Aralık 2024 Salı altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 31 Aralık 2024 Salı altın fiyatları...
Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 31 Aralık 2024 Salı...
Gram altın: 2 bin 959 TL
Çeyrek altın: 4 bin 907 TL
Cumhuriyet altını: 19 bin 552 TL
Ons altın: 2 bin 605 dolar
Yarım altın: 9 bin 813 TL
Tam altın: 19 bin 401 TL
Gremse altın: 48 bin 714 TL
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