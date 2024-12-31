Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 31 Aralık 2024 Salı altın fiyatları

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 31 Aralık 2024 Salı altın fiyatları

31 Aralık 2024 Salı altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 31 Aralık 2024 Salı altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
31 Aralık 2024 Salı, 09:26
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 31 Aralık 2024 Salı altın fiyatları

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 31 Aralık 2024 Salı...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 31 Aralık 2024 Salı altın fiyatları

Gram altın: 2 bin 959 TL

Çeyrek altın: 4 bin 907 TL

Cumhuriyet altını: 19 bin 552 TL

Ons altın: 2 bin 605 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 31 Aralık 2024 Salı altın fiyatları

Yarım altın: 9 bin 813 TL

Tam altın: 19 bin 401 TL

Gremse altın: 48 bin 714 TL

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