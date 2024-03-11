Demir cevheri fiyatları sert düştü

Yayınlanma: 11.03.2024 - 15:33

Güncelleme: 11.03.2024 - 15:33

Demir cevheri vadeli fiyatları, en büyük kullanıcı olan Çin'de devam eden zayıf temel göstergeler nedeniyle üst üste ikinci işlem gününde de kayıp vererek dört ayı aşkın sürenin dip seviyesine geriledi.

Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan Mayıs teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı gün içinde yüzde 5.41 gerileyerek, ton başına 831 yuan ile (115.68 dolar) 23 Ekim 2023'ten bu yana en düşük seviyede kapandı.

Singapur borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan Nisan teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı yüzde 7.3 düşerek ton başına 106.8 dolara geriledi.

Analistlere göre, yılın ilk çeyreğinde beklenilenin üüzerinde sevkiyat gerçekleşmesi ve beklentilerin altında talep görülmesi sonucunda oluşan geçici arz bolluğu fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik yüzde 2.41, sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo yüzde 1.95, paslanmaz çelik de yüzde 1.34 geriledi.

Dalian kok kömürü vadeli fiyatları yüzde 2.65, kok vadeli fiyatları yüzde 2.04 geriledi.