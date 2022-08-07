Demir ihracatında Rusya fırsatı

07 Ağustos 2022 Pazar, 17:25

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, Rusya-Ukrayna savaşını tasvip etmediklerini belirterek, "İnsanların orada zarar görmesini istemiyoruz ama ticari yönden de ambargodan dolayı bu durum Türkiye’ye demir ve demir dışı ihracatında önemli fırsatlar yaratacak" ifadesini kullandı.

İDDMİB açıklamasına göre, Birliğin 28 Nisan'da iş başına gelen yeni yönetiminin 100 günlük çalışma süreçleri düzenlenen toplantıyla paylaşıldı.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve İDDMİB Başkanı Çetin Tecdelioğlu, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Türkiye'ye Rusya kaynaklı ciddi bir talep oluşmaya başladığını aktararak, şunları kaydetti:

"AMBARGO TALEP YARATTI"

"Rusya'nın ithalatına ve ona ambargo uygulayan ülkelerle ilgili tablolara baktığımızda bizim için çok büyük bir talep çıkıyor. Almanya’dan, İtalya’dan, Fransa’dan alamadıklarını bizden alıyorlar. Ayrıca, birçok AB firmasından Rusya'ya Türkiye üzerinden ürün satmayı planlayan firmalar var. Onlar Türkiye’yi bir depo ve köprü olarak kullanmak istiyorlar. Diğer yandan Ruslar da tedariki Türkiye’den yapmak istiyor. Bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Türkiye sanayisi ve ihracatı için tarihi bir fırsat."

Bayramdan önceki hafta, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Hükümetler Arası Sanayi Çalışma Komisyonu ile İDDMİB Denetim Kurulu Üyesi Gökhan Turhan önderliğinde Rusya’ya bir ticaret heyeti yolladıklarını belirten Tecdelioğlu, yapılan toplantılar sonucu karşılıklı alışverişi hızlandırmak için bir sekretarya kurma talebi oluştuğunu ve Ticaret Bakanlığı'nın da konu ile ilgili çalışmaları başlattığını aktardı.

"TAYVAN KRİZİ, AVRUPA'YI ALTERNATİF BULMAYA İTTİ"

Rusya'nın yanında Tayvan ve Çin arasındaki kriz ile ilgili olarak da ciddi çalışmalar yaptıklarını aktaran Tecdelioğlu, şunları kaydetti:

"Çin'in Tayvan'ın etrafını tatbikat amacıyla ablukaya aldığı günleri geçiriyoruz. Bu durum otomotiv, makine ve beyaz eşya gibi dünyadaki ana sektörleri ürküttü ve korkuttu. Çin’e ve Uzak Doğu’ya bağımlı Avrupa, ciddi anlamda alternatif bir ülke bulmak zorunda. Burada da Türkiye için önemli fırsatlar doğabilir. Tayvan, dünya çip üretiminin yüzde 60’ını karşılıyor. Avrupa ülkeleri ne kadar çipsiz üretim yapabilirler, Tayvan'ı ne kadar gözden çıkarabilirler bilmiyoruz ama bazı fırsat sinyalleri alıyoruz."

SEKTÖR İHRACATI 9 MİLYAR DOLARA DAYANDI

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; İDDMİB Başkanı Tecdelioğlu, ilk 7 ayda sektörün geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artışla 8.9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Demir ve demir dışı sektörünün toplam ihracat içerisindeki payının yüzde 6.2'ye yükseldiğini aktaran Tecdelioğlu, sanayi sektörleri arasında en çok ihracat yapan altıncı sektör olduklarını vurguladı.

Sadece Temmuz ayına bakıldığında ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 artışla 1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini bildiren Tecdelioğlu, "2022 Ocak-Temmuz döneminde en çok ihracat 1.2 milyar dolar ile Almanya'ya yapılırken, ikinci sıradaki İtalya’ya 699 milyon dolar, üçüncü sırada yer alan ABD’ye ise 536 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Tecdelioğlu, hedeflerini ise Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023'te 20 milyar dolara ulaşmak olarak belirlediklerini belirtti.